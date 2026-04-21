Большая ударная группа ВСУ с элитными бойцами переброшена на север ДНР

Украинские войска сосредоточили крупную группу операторов беспилотников в северной части ДНР, находящейся под их контролем. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«На севере республики противник сделал упор на БПЛА. К фронту переброшено очень большое количество сил — большая ударная группа, куда входит, в основном, элита», — сказано в сообщении.

В состав этой группы входят преимущественно подготовленные подразделения. По оценке силовиков, подобная концентрация сил направлена на попытку стабилизировать обстановку на оставшейся под контролем ВСУ территории региона и изменить текущую тактическую ситуацию, сообщает ТАСС.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска за два прошедших месяца освободили 34 населённых пункта, заняв 700 квадратных километров территории. При этом с начала года под контроль России перешло уже 1700 квадратных километров.