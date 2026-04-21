«Пришлось нести на руках»: Отец ребёнка-инвалида не смог проехать к больнице во Владивостоке

Во Владивостоке разгорелся скандал после истории с тяжелобольным ребёнком. Родителям запретили заезжать на территорию детской больницы, чтобы забрать малыша из паллиативного отделения.

Из-за закрытого шлагбаума отцу пришлось нести его на руках до машины. Информация об инциденте быстро разлетелась по соцсетям и привлекла внимание надзорных органов.

Краевая прокуратура организовала проверку. Ведомство оценит, как соблюдались права маленького пациента и его законных представителей, а также разберётся в действиях сотрудников, отвечающих за пропускной режим.

Дополнительно специалисты изучат вопрос доступности инфраструктуры для маломобильных граждан в этом медучреждении. Важно понять, насколько там создана комфортная среда.

В краевом минздраве провели разбор ситуации. Там пояснили, что ограничения связаны с антитеррористическими мерами, но признали: жизненные обстоятельства требуют гибкости. «Руководство медучреждения принесло родителям извинения», — сообщили в министерстве, добавив, что персоналу провели инструктаж, чтобы подобное не повторилось.