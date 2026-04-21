Рекорд по пристройству животных побили на мероприятии проекта «Моспитомец»

Воздушная атмосфера всеобщего счастья и трогательной дружбы охватила Тверскую улицу в Москве — там развернулась грандиозная акция-пристройства животных «Моспитомец». Итоги мероприятия превзошли ожидания даже самых оптимистично настроенных волонтёров: больше пяти десятков некогда одиноких зверьков покинули выставочные павильоны счастливыми членами новых семей.

Фото © Редакция «Мос.Фото»

Это был настоящий праздник добра и заботы: сотни москвичей спешили поделиться любовью, радостью и подарками с животными, привозя самые разнообразные лакомства, игрушки, а также корм — удалось собрать еще более тонны как сухого, так и влажного. Опытные добровольцы помогали гостям подобрать нового члена семьи, искренне поддерживая их выбор и предлагая дополнительные консультации по уходу за питомцами.

Здесь кипела жизнь и радость: ветеринары оказывали бесплатную помощь питомцам, проводили необходимые вакцинации и ухаживали за шерстью маленьких озорников, готовые помогать каждой семье завести верного друга. А ещё гостей ждали увлекательные конкурсы и игры на специальной площадке, организованной профессиональными кинологами, которые превратили знакомство питомцев с новыми владельцами в яркий семейный праздник.

Эта уникальная выставка ещё раз показала, насколько важно проявлять заботу и внимание к братьям нашим меньшим, ведь каждая встреча животного и человека способна перерасти в самое большое счастье, наполненное теплом и искренней взаимностью.

В приютах Москвы сотни хвостиков мечтают о доме, и помочь им стало проще. Через сервис «Моспитомец» можно познакомиться с более чем 1300 собаками и 200 кошками, которые ждут своих людей. У каждого питомца есть своя анкета с фото и рассказом о характере. Можно настроить фильтры — выбрать породу, окрас или даже уровень пушистости. Когда выбор сделан, достаточно нажать кнопку «записаться» и договориться о встрече. Возможно, именно там вас ждёт любовь на всю жизнь.