Выжившая при обстреле кобыла с фермы в Акимовке родила жеребёнка Императора

В Акимовском округе Запорожской области кобыла, пережившая обстрел ВСУ конной фермы, родила жеребёнка. Работники хозяйства дали новорождённому кличку Император, сообщает Mash на Донбассе

Мама и жеребёнок. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

Мать малыша получила тяжёлые ранения осколками после взрыва беспилотника на ферме в Акимовке и могла не доносить детёныша. К счастью, в итоге всё обошлось — и с мамой, и с жеребёнком полный порядок.

Напомним, в начале месяца стало известно об ударе по меньшей мере десяти беспилотников по конной ферме в Акимовском муниципальном округе. Атака по гражданскому объекту, не связанному с военной инфраструктурой, была целенаправленной. В результате прямых попаданий и крупного пожара погибли 14 лошадей, выжить удалось только трём.