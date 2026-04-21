Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 апреля, 13:55

Выжившая при обстреле кобыла с фермы в Акимовке родила жеребёнка Императора

В Акимовском округе Запорожской области кобыла, пережившая обстрел ВСУ конной фермы, родила жеребёнка. Работники хозяйства дали новорождённому кличку Император, сообщает Mash на Донбассе

Мама и жеребёнок. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

Мать малыша получила тяжёлые ранения осколками после взрыва беспилотника на ферме в Акимовке и могла не доносить детёныша. К счастью, в итоге всё обошлось — и с мамой, и с жеребёнком полный порядок.

Табун лошадей застрял в снежной ловушке в горах Дагестана, 10 погибло

Напомним, в начале месяца стало известно об ударе по меньшей мере десяти беспилотников по конной ферме в Акимовском муниципальном округе. Атака по гражданскому объекту, не связанному с военной инфраструктурой, была целенаправленной. В результате прямых попаданий и крупного пожара погибли 14 лошадей, выжить удалось только трём.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar