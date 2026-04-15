Табун лошадей застрял в снежной ловушке в горах Дагестана, 10 погибло

В Дагестане табун лошадей оказался в снежной ловушке на одном из пастбищ в горах. Выпавший снег полностью заблокировал доступ к животным, которые буквально тонули в сугробах и остались без корма. Информацию подтвердили в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.

«На границе Гумбетовского и Ботлихского районов завершилась операция по спасению табуна лошадей, оказавшегося в снежном плену. Из-за аномальных снегопадов животные оказались заблокированы на высокогорье… К сожалению, 10 лошадей из табуна спасти не удалось, однако 20 животных были успешно выведены в безопасное место», — пояснили в минсельхозе.

До прибытия спасателей местные жители своими силаим выводили оставшихся в живых лошадей в ближайший посёлок. Плохая видимость мешала прокладывать обратный путь — ориентироваться приходилось по компасу. По данным МЧС, это не единственное пастбище в высокогорье, где оказался заблокирован целый табун. Вызволять животных приходится без спецтехники, которая не может подобраться к нужному месту.

Ранее сотрудники высокогорной метеостанции «Сулак» на высоте около 2927 метров в Дагестане подали сигнал бедствия. Их замело снегом, и самостоятельно выбраться они не могут.