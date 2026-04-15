15 апреля, 12:28

Самую высокую метеостанцию Европы замело: спасатели не могут сесть уже 4 часа

На метеостанции «Сулак» в Дагестане подали сигнал бедствия из-за снега

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Сотрудники высокогорной метеостанции «Сулак» в Дагестане подали сигнал бедствия. По данным Mash, их замело снегом, и самостоятельно выбраться они не могут. Речь идет о самой высокогорной и одной из самых труднодоступных станций в России и Европе. Она расположена на высоте около 2927 метров.

За сутки в этом районе выпало рекордное количество снега. В результате сотрудники оказались фактически отрезаны от внешнего мира. На помощь направили вертолет МЧС. Однако, по информации источников, спасатели уже более четырех часов не могут приземлиться из-за сильного ветра и плохой видимости.

Вертолет продолжает кружить в районе станции, чтобы контролировать ситуацию и убедиться, что сотрудники живы. О сроках эвакуации пока не сообщается. Решение будет зависеть от погодных условий.

Марина Фещенко
