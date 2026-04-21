В Ростове мастера по ремонту ПК оштрафовали за установку пиратской Windows

В Ростове-на-Дону местный компьютерный мастер оказался фигурантом дела после установки нелицензионной Windows клиенту, который, как позже выяснилось, действовал в рамках контрольной закупки. Об этом сообщает Don Mash.

Cпециалиста нашли через объявления и попросили не только обновить компьютер, но и установить систему. Мастер согласился, поставил Windows и активировал её с помощью сторонней программы, запросив за работу 3 тысячи рублей. В место оплаты мужчине предъявили удостоверение. После этого история дошла до суда.

На заседании мастер признал вину и перевёл 10 тысяч рублей в благотворительный фонд. После этого суд прекратил уголовное дело и назначил ему судебный штраф в 20 тысяч рублей. При этом, по данным местных СМИ, мужчина не ушёл с рынка и продолжает работать: его объявления о ремонте техники всё ещё активны.

Такие дела в России возбуждают, но массовыми их не назовёшь: по статье 146 УК РФ о нарушении авторских прав в 2024 году осудили 44 человека по всей стране, причём туда входят не только истории с пиратским софтом. При этом история с «пиратскими» фильмами в кинотеатрах юридически устроена иначе: после ухода голливудских студий показы часто шли по серой схеме «предсеансового обслуживания», и долгое время суды нередко ограничивались мягкими мерами. То есть пиратство никто не легализовал, просто установка нелицензионной Windows за деньги — это более прямой и легко доказываемый эпизод, чем теневой кинопрокат.