21 апреля, 14:23

Украинцы назвали Януковича лучшим президентом с 1991 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pandora Pictures

Украинцы в ходе соцопроса рассказали при чьём президентстве им жилось лучше всего. Как выяснилось, нынешний глава киевского режима на народного любимца не претендует. Ролик опубликован изданием «Срочно.ua».

Украинцы называют лучшего президента.

Лидером симпатий стал не Владимир Зеленский, а незаконно свергнутый в 2014 году Виктор Янукович. Респонденты вспомнили, что до событий на майдане экономика работала, зарплаты устраивали, а обстановка в стране была спокойнее. Другие бывшие главы государства — Леонид Кучма и Виктор Ющенко — набрали значительно меньше голосов.

Высший антикоррупционный суд Украины таких настроений не разделяет. В январе инстанция приговорила Виктора Януковича к дополнительным 15 годам тюремного заключения по делу о незаконном завладении государственными землями.

Юрий Лысенко
