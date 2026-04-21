Четверо мужчин получили от 13 до 20 лет за теракты в Ростове-на-Дону

Южный окружной военный суд приговорил четверых мужчин к лишению свободы на сроки от 13 до 20 лет за совершение двух терактов и подготовку к третьему в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в суде.

Там уточнили, что в период с декабря 2023 года по январь 2024 года один из фигурантов по имени Григор Мурадян* через переписку в мессенджере согласился за деньги совершать поджоги объектов энергетической инфраструктуры донской столицы. Заказчик, как установлено следствием, желал противодействовать проведению специальной военной операции.

Свои действия осуждённые должны были подтверждать видеоотчётами. Все четверо признаны виновными в участии в терактах.

Накануне стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Пятигорске, где гражданка Германии намеревалась привести в действие самодельное взрывное устройство мощностью 1,5 килограмма у здания одного из правоохранительных органов. Однако злоумышленницу удалось вычислить и остановить с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

