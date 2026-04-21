Диверсант забыл документы на месте теракта в Петербурге
21-летний житель Свердловской области по указанию куратора должен был поджечь электропоезд в Санкт-Петербурге. Злоумышленник облил технику горючей жидкостью, поджёг и ушёл, забыв на месте свои документы. По ним полиция быстро установила личность. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции региона.
Он добрался до депо «Санкт-Петербург-Товарный-Витебский», но выбрал цель попроще — агрегат для вибропогружения свай. Юноша собирался продолжить поджигательные акты в Петрозаводске, но его задержали сотрудники транспортной полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.
Следствие выясняет, кто был куратором и были ли у фигуранта сообщники. Сам задержанный уже дал показания. Правоохранители не исключают, что он действовал под влиянием вербовщиков через интернет. Это не первый случай, когда злоумышленники, совершая преступления, по невнимательности оставляют улики.
Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Пятигорске: гражданка Германии должна была доставить самодельное взрывное устройство мощностью 1,5 кг к зданию правоохранительного органа, а дистанционный подрыв планировал завербованный мужчина. Оба задержаны, признали вину и действовали по указанию украинских кураторов. Власти Германии приняли к сведению сообщения о задержании гражданки ФРГ в России.
