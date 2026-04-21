Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 апреля, 12:56

Диверсант забыл документы на месте теракта в Петербурге

Диверсант забыл документы на месте теракта в Петербурге. Обложка © VK/УТ МВД России по СЗФО

Диверсант забыл документы на месте теракта в Петербурге. Обложка © VK/УТ МВД России по СЗФО

21-летний житель Свердловской области по указанию куратора должен был поджечь электропоезд в Санкт-Петербурге. Злоумышленник облил технику горючей жидкостью, поджёг и ушёл, забыв на месте свои документы. По ним полиция быстро установила личность. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции региона.

Он добрался до депо «Санкт-Петербург-Товарный-Витебский», но выбрал цель попроще — агрегат для вибропогружения свай. Юноша собирался продолжить поджигательные акты в Петрозаводске, но его задержали сотрудники транспортной полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Диверсант забыл документы на месте теракта в Петербурге. Обложка © VK/УТ МВД России по СЗФО

Следствие выясняет, кто был куратором и были ли у фигуранта сообщники. Сам задержанный уже дал показания. Правоохранители не исключают, что он действовал под влиянием вербовщиков через интернет. Это не первый случай, когда злоумышленники, совершая преступления, по невнимательности оставляют улики.

Готовили теракты: ФСБ задержала крымчан, работавших на разведку Украины

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Пятигорске: гражданка Германии должна была доставить самодельное взрывное устройство мощностью 1,5 кг к зданию правоохранительного органа, а дистанционный подрыв планировал завербованный мужчина. Оба задержаны, признали вину и действовали по указанию украинских кураторов. Власти Германии приняли к сведению сообщения о задержании гражданки ФРГ в России.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Терроризм
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar