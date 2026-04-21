21-летний житель Свердловской области по указанию куратора должен был поджечь электропоезд в Санкт-Петербурге. Злоумышленник облил технику горючей жидкостью, поджёг и ушёл, забыв на месте свои документы. По ним полиция быстро установила личность. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции региона.

Он добрался до депо «Санкт-Петербург-Товарный-Витебский», но выбрал цель попроще — агрегат для вибропогружения свай. Юноша собирался продолжить поджигательные акты в Петрозаводске, но его задержали сотрудники транспортной полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Диверсант забыл документы на месте теракта в Петербурге. Обложка © VK/УТ МВД России по СЗФО

Следствие выясняет, кто был куратором и были ли у фигуранта сообщники. Сам задержанный уже дал показания. Правоохранители не исключают, что он действовал под влиянием вербовщиков через интернет. Это не первый случай, когда злоумышленники, совершая преступления, по невнимательности оставляют улики.