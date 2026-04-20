Власти Германии отреагировали на задержание в России немки за подготовку теракта

Власти Германии приняли к сведению сообщения о задержании гражданки ФРГ в России. Об этом 20 апреля заявил представитель МИД Германии Йозеф Хинтерзеер.

«Мы приняли к сведению сообщения СМИ на этот счёт, но, как и в иных подобных случаях, не стали бы тут приводить детали по причине необходимости защиты прав личности», — сказал он на брифинге.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Пятигорске: гражданка Германии должна была доставить самодельное взрывное устройство мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте к зданию правоохранительного органа, а дистанционный подрыв планировал завербованный мужчина. Оба задержаны, они признали вину и действовали по указанию украинских кураторов.