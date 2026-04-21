21 апреля, 17:21

В Испании бык «пригвоздил» тореадора к арене, вонзив в него рог на 10 см

Обложка © ТАСС / Zuma / Thomas Bohlen

Обложка © ТАСС / Zuma / Thomas Bohlen

В Испании один из самых популярных тореадоров Моранте де ла Пуэбла серьёзно пострадал во время своего выступления в Севилье. Бык внезапно опрокинул мужчину и вонзил в него рог, который вошёл в тело несчастного на 10 сантиметров. О случившемся пишет издание El Pais.

Пуэбла начал поединок с большим энтузиазмом и порадовал зрителей первой победой над быком. Он смог отрезать ему часть уха. Подобная участь ждала и следующих рогатых. Однако четвёртый бык жестоко отомстил за собратьев. Животное весит 512 килограммов и носит прозвище «Нелегал». Бык накинулся на тореадора, повалил его и начал топтать, после чего пригвоздил рогом к арене.

Пуэбла вынесли с арены истекающим кровью. Врачи оперировали пострадавшего более двух часов. Пока неизвестно, сможет ли испанец продолжать карьеру. Сейчас ему 46 лет. Его настоящее имя — Хосе Антонио Моранте Камачо. Корридой он увлёкся в возрасте пяти лет и стал первым пешим тореро, когда отрезал хвост одному из быков во время выступления.

Во Франции бык разорвал пах колумбийскому тореадору Хуану де Кастилье на арене

Ранее в Испании трагически погиб опытный матадор Рикардо Ортис. 52-летний тореадор стал жертвой быка, которого готовил к предстоящей корриде. В последнее время Ортис, происходивший из известной династии тореадоров и входивший в тройку лучших матадоров Малаги, уже не выступал на арене в силу возраста. Он работал в загонах, ухаживая за животными. Во время осмотра бык неожиданно напал на мужчину, забодал его и пронзил в области сердца.

Татьяна Миссуми
