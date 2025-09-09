Во Франции бык разорвал пах колумбийскому тореадору Хуану де Кастилье на арене
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / juan_de_castilla
Колумбийский тореадор Хуан де Кастилья едва не погиб на арене. Инцидент произошёл во французской Байонне во время соревнований: когда тореадор попытался нанести удар коленом в грудь быка, животное резко вонзило рог ему между ног.
«Я почувствовал, как рог вонзился в меня, ноги свело судорогой», – рассказал сам Хуан.
Несмотря на ужасные фотографии, раны тореадора оказались менее серьёзными, чем предполагалось изначально, жизненно важные органы не пострадали. После боя мужчину госпитализировали, провели операцию и поместили в отделение интенсивной терапии. Сейчас он уже аккуратно передвигается и планирует вернуться на арену 13 сентября в Мадриде на следующем этапе соревнований в Лас-Вентас. Сам бык также получил травмы во время боя.
Ранее Life.ru писал, что в Испании во время фестиваля Сан-Фермин восемь участников корриды получили серьёзные травмы. Традиционный забег с быками в Памплоне ежегодно привлекает смельчаков, но каждый раз кто-то оказывается под копытами или на рогах животных.