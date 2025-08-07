Миллиардер из США погиб после нападения буйвола в экспедиции по Южной Африке

52-летний миллиардер Эшер Уоткинс из Техаса скончался, выслеживая буйвола во время сафари в провинции Лимпопо в Южной Африке. Об этом сообщила компания Coenraad Vermaak Safaris, организовавшая охотничий тур. Бывшая жена Уоткинса также подтвердила его смерть в социальных сетях.

Уоткинс часто публиковал фото с охоты. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Asher Watkins Outdoors

Инцидент произошёл 3 августа. Погибший охотился за 1,3-тонным капским буйволом в южноафриканской провинции Лимпопо.

«С глубокой скорбью и тяжёлым сердцем мы подтверждаем трагическую смерть нашего клиента и друга Эшера Уоткинса из США», — говорится в заявлении CV Safaris, полученном изданием Metro.

В воскресенье во время сафари Эшер получил смертельные ранения в результате «внезапного и неспровоцированного нападения» буйвола, которого он выслеживал вместе с профессиональным охотником и следопытом. Буйвол внезапно набросился на Уоткинса со скоростью 56 км/ч. В CV Safari выразили соболезнования близким американца и заверили, что делают всё возможное, чтобы поддержать членов его семьи. Брат Уоткинса Амон, мать Гвен и отчим Тони ждали его в охотничьем домике сафари, когда произошла трагедия. В США у охотника осталась дочь-подросток.

«Ни один вид на планете не имеет такой устрашающей репутации, как капский буйвол. Они являются причиной нескольких смертей и многих травм охотников каждый год», — заявили организаторы сафари.

Уроженец Техаса и выпускник Бэйлорского университета, Уоткинс был управляющим партнёром в Watkins Ranch Group, аффилированной с Briggs Freeman и LIV Sotheby’s International Realty. В своих соцсетях он регулярно делился фотографиями с охоты, часто позируя рядом с убитыми им животными, включая оленей и пум.