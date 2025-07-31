На Бали петух смертельно ранил зрителя во время боя

В Денпасаре на индонезийском острове Бали произошёл трагический инцидент: 50-летний мужчина по имени И Ненгах Судана погиб в результате ранения, полученного от боевого петуха. Как сообщает South China Morning Post, инцидент случился во время традиционных петушиных боев, которые, несмотря на запреты в других частях Индонезии, продолжают проводиться на Бали.

По данным полиции, в момент боя один из петухов неожиданно вышел из-под контроля и атаковал другую птицу. Мужчина, находившийся рядом, не успел увернуться и получил смертельный удар в живот металлическим лезвием, прикреплённым к ноге птицы.

Петушиные бои на Бали считаются частью некоторых индуистских ритуалов, включая церемонии Табу-Ра, связанные с символическими жертвоприношениями.