Разъярённые быки затоптали и подняли на рога 8 участников корриды в Испании
В Испании восемь человек пострадали во время корриды на фестивале в Памплоне
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В Испании как минимум восемь человек получили травмы во время фестиваля Сан-Фермин в Памплоне. Традиционный забег с быками ежегодно проводится в город, и каждый раз есть пострадавшие. Об этом сообщает в соцсети региональное отделение Красного креста.
Забег с быками в Испании. Фото © Х / Alamy_Editorial
Забег с быками в Испании. Фото © Х / ABC News
Коррида проводится на центральных улицах города, участие могут принимать как туристы, так и местные жители. На этот раз опасное мероприятие собрало несколько десятков человек. В какой-то момент быки пришли в ярость, и забег превратился в охоту. Животные буквально топтали всех, кто попадался им на пути, а также поднимали на рога. Сам фестиваль проводится с 1910 года. Активисты уже не раз просили власти запретить корриду, так как за всё время её проведения погибли 16 участников.
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