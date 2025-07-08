Разъярённые быки затоптали и подняли на рога 8 участников корриды в Испании

В Испании как минимум восемь человек получили травмы во время фестиваля Сан-Фермин в Памплоне. Традиционный забег с быками ежегодно проводится в город, и каждый раз есть пострадавшие. Об этом сообщает в соцсети региональное отделение Красного креста.

Коррида проводится на центральных улицах города, участие могут принимать как туристы, так и местные жители. На этот раз опасное мероприятие собрало несколько десятков человек. В какой-то момент быки пришли в ярость, и забег превратился в охоту. Животные буквально топтали всех, кто попадался им на пути, а также поднимали на рога. Сам фестиваль проводится с 1910 года. Активисты уже не раз просили власти запретить корриду, так как за всё время её проведения погибли 16 участников.