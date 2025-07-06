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6 июля, 10:15

Лев вырвался из клетки в зоопарке и напал на жителя известного курорта

Hürriyet: В Турции лев сбежал из клетки в парке и напал на человека

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Чрезвычайное происшествие произошло в турецком районе Манавгат курортного города Анталья. Там лев из местного парка животных, расположенного у шоссе D-400 в районе Илыджа, смог выбраться из своей клетки и сбежать. После этого животное совершило нападение на местного жителя. Об этом сообщает газета Hürriyet.

Кадры госпитализации мужчины и сбежавший лев на воле. Видео © Х / cyrus_intel9

«Лев-самец по кличке Зевс в парке животных Lion Land, <...>, сбежал из клетки около 02.00. Лев напал на Сулеймана Кыра, который работал в километре от территории парка, и нанёс ему серьёзные ранения около 05.00», — говорится в материале издания.

Пострадавшего доставили в больницу, где в настоящее время ему оказана вся необходимая медицинская помощь.

После получения сообщения об инциденте, жандармерия и полиция незамедлительно ввели меры безопасности и приступили к розыскным мероприятиям. Для помощи в поисках были задействованы беспилотники. Жителям кварталов Илыджа и Кумкёй, где заметили зверя, было рекомендовано воздержаться от посещения района, где ведутся поиски льва.

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Это уже не первый случай, когда лев из парка для животных совершает нападение на человека. Напомним, что ранее — 22 июня — произошло нападение на директора крымского «Тайгана» во время кормёжки животных. Испугавшись внезапного хлопка калитки, молодой хищник случайно бросился на Олега Зубкова. Чудесным образом мужчину удалось спасти — его сразу же доставили в больницу. Спустя менее десяти дней — 3 июля — Зубков был выписан из больницы. Как прокомментировал сам директор, полученные им повреждения – это «дырки, которые со временем затянутся».

Ольга Сливченко
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