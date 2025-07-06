Лев вырвался из клетки в зоопарке и напал на жителя известного курорта
Hürriyet: В Турции лев сбежал из клетки в парке и напал на человека
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Чрезвычайное происшествие произошло в турецком районе Манавгат курортного города Анталья. Там лев из местного парка животных, расположенного у шоссе D-400 в районе Илыджа, смог выбраться из своей клетки и сбежать. После этого животное совершило нападение на местного жителя. Об этом сообщает газета Hürriyet.
Кадры госпитализации мужчины и сбежавший лев на воле. Видео © Х / cyrus_intel9
«Лев-самец по кличке Зевс в парке животных Lion Land, <...>, сбежал из клетки около 02.00. Лев напал на Сулеймана Кыра, который работал в километре от территории парка, и нанёс ему серьёзные ранения около 05.00», — говорится в материале издания.
Пострадавшего доставили в больницу, где в настоящее время ему оказана вся необходимая медицинская помощь.
После получения сообщения об инциденте, жандармерия и полиция незамедлительно ввели меры безопасности и приступили к розыскным мероприятиям. Для помощи в поисках были задействованы беспилотники. Жителям кварталов Илыджа и Кумкёй, где заметили зверя, было рекомендовано воздержаться от посещения района, где ведутся поиски льва.
Это уже не первый случай, когда лев из парка для животных совершает нападение на человека. Напомним, что ранее — 22 июня — произошло нападение на директора крымского «Тайгана» во время кормёжки животных. Испугавшись внезапного хлопка калитки, молодой хищник случайно бросился на Олега Зубкова. Чудесным образом мужчину удалось спасти — его сразу же доставили в больницу. Спустя менее десяти дней — 3 июля — Зубков был выписан из больницы. Как прокомментировал сам директор, полученные им повреждения – это «дырки, которые со временем затянутся».