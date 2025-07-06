Лев вырвался из клетки в зоопарке и напал на жителя известного курорта

Чрезвычайное происшествие произошло в турецком районе Манавгат курортного города Анталья. Там лев из местного парка животных, расположенного у шоссе D-400 в районе Илыджа, смог выбраться из своей клетки и сбежать. После этого животное совершило нападение на местного жителя. Об этом сообщает газета Hürriyet.

Кадры госпитализации мужчины и сбежавший лев на воле. Видео © Х / cyrus_intel9

«Лев-самец по кличке Зевс в парке животных Lion Land, <...>, сбежал из клетки около 02.00. Лев напал на Сулеймана Кыра, который работал в километре от территории парка, и нанёс ему серьёзные ранения около 05.00», — говорится в материале издания.

Пострадавшего доставили в больницу, где в настоящее время ему оказана вся необходимая медицинская помощь.