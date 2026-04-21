После краха USAID бывшие сотрудники проедают сбережения и живут на пособия

Год спустя после фактического демонтажа USAID многие бывшие сотрудники агентства так и не смогли вернуться к нормальной жизни, пишет The New York Times. Люди, которые ещё недавно получали шестизначные зарплаты и работали в международных проектах, теперь, по данным издания, живут на пособия, проедают накопления и переезжают к родственникам.

Газета приводит истории уволенных сотрудников, которые подали десятки и даже сотни заявок, но не нашли полноценную работу. По неофициальным оценкам самих бывших работников агентства, меньше половины из них смогли устроиться на полный день, часть перебивается подработками, а многие остаются без стабильного дохода.

Особенно тяжело приходится тем, кто десятилетиями строил карьеру именно в сфере международного развития. После закрытия USAID обрушилась не только сама структура, но и целая экосистема подрядчиков, партнёрских НКО и консультантов, которая годами существовала вокруг агентства. В результате бывшие топ-менеджеры теперь идут на собеседования на позиции с почасовой оплатой, а кто-то вынужден снимать деньги с пенсионных счетов, чтобы просто закрыть текущие расходы.

Ранее проверка USAID выявила нарушения при контроле средств, направленных Киеву на сумму около 26 млрд долларов. Подрядчики, нанятые USAID для надзора за прямой бюджетной поддержкой, не предоставляли отчёты вовремя или вообще, что затрудняло контроль за расходованием средств. Заместитель генпрокурора Адам Каплан заявил, что необходимо усилить требования к наблюдателям.