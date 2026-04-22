В работе украинского оператора связи «Киевстар» произошёл сбой

Крупнейший мобильный оператор Украины столкнулся с техническими проблемами. Местные СМИ сообщают, что абоненты «Киевстар» массово жалуются в соцсетях на невозможность совершать звонки. По их словам, вызовы не проходят или обрываются, в отдельных случаях связь пропадает полностью.

Жалобы поступают из разных городов страны. Пользователи отмечают, что не могут дозвониться ни на мобильные, ни на стационарные номера. Часть абонентов также сообщает о нестабильной работе сети и перебоях.

Ранее энергетическая компания «Укрэнерго» официально объявила, что с 9 апреля по всей стране ввели массовые отключения электроэнергии. Для промышленных потребителей с 7 утра до 11 вечера действуют графики ограничения мощности. Для всех остальных – с 7 утра до 10 вечера почасовые отключения.