Племянник лидера ОПГ «Махонинские»* не смог выйти на свободу через кассацию

Никита Махонин попытался оспорить приговор и выйти на свободу. Он приходится племянником лидеру челябинской ОПГ «Махонинские»* Александру Махонину. Молодой человек отбывает срок за смертельный наезд на женщину. Он подал жалобу в Седьмой кассационный суд. Но суд отклонил его просьбу.

«Кассационная жалоба Махонина оставлена без удовлетворения», — приводит комментарий суда URA.RU.

Напомним, что суд назначил ему два года колонии-поселения. Это решение осталось в силе.

В феврале суд в Челябинске признал ещё 11 человек членами группировки «Махонинские»*. Суд также постановил обратить в доход государства активы группировки на сумму 1,3 миллиарда рублей. Всего изъяли 17 единиц оружия, 76 объектов недвижимости, 7 автомобилей — в том числе Ferrari и Mercedes. Также конфисковали деньги и доли в ряде предприятий.

