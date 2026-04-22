Бывшего главу центра Хруничева осудили заочно: по делу насчитали ущерб почти в 400 млн

Московский суд заочно приговорил бывшего гендиректора Центра имени Хруничева Андрея Калиновского к семи годам колонии. Его признали виновным по делу о превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями, информирует РИА Новости.

Как следует из судебных материалов, речь идёт о контрактах на поставку инструмента и оснастки. Следствие и суд пришли к выводу, что договоры заключались на заведомо невыгодных для предприятия условиях.

По версии обвинения, Калиновский обеспечивал победу в конкурсах одной и той же компании. При этом замена оборудования, как указано в материалах дела, не имела ни экономической, ни технической необходимости. В документах также говорится, что производство после этих закупок не выросло, производительность не изменилась, а прибыль предприятия не увеличилась. Часть новых позиций, по словам сотрудников, вызывала претензии, а некоторые товары, как утверждается, имели признаки фальсификации.

Свидетели заявили, что бывший руководитель настаивал на заключении договора именно с определённой фирмой. По их словам, из-за этого затраты на закупку выросли в несколько раз .Ущерб по делу оценили в 393,5 миллиона рублей. Эти деньги суд постановил взыскать с Калиновского в доход государства.

Бывший глава центра объявлен в международный розыск, на имущество наложен арест. По данным СМИ, он может находиться на Кипре.