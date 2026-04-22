22 апреля, 11:29

После удаления из App Store «Телега» пошла в ФАС и обвинила Apple в давлении

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

АО «Телега» направило жалобу в ФАС на Apple. Компания просит проверить удаление приложения из App Store, блокировку аккаунта разработчика и ограничения на запуск уже установленных версий на iPhone.

В заявлении компании говорится, что аккаунт Telega в программе Apple Developer удалили 9 апреля, а 17 апреля пользователи iOS начали получать системные предупреждения о «вредоносном коде», после которых приложение переставало открываться. О таких уведомлениях и блокировке запуска ранее писали российские техмедиа и сервисные издания.

Приложение Telega: что это, кто создал и безопасно ли пользоваться клоном Telegram в России

Разработчики утверждают, что сразу после этого отправили апелляции и запросили объяснения, но так и не получили конкретных претензий по существу. Apple не назвала, какие именно функции вызвали вопросы, и не дала времени на исправление возможных нарушений.

В «Телеге» считают, что проблема шире одного приложения. В компании говорят о непрозрачных правилах, автоматических блокировках и репутационном ударе по разработчику, когда пользователю сразу показывают предупреждение о вредоносном ПО, а полноценного механизма обжалования на время проверки фактически нет.

Агент Его Величества? Как Дуров связан с Лондоном и почему бесится из-за блокировки Telegram

Теперь разработчик хочет, чтобы ФАС признала действия Apple нарушением антимонопольного законодательства, помогла восстановить доступ к аккаунту и приложению, а также обязала изменить сам порядок работы с разработчиками в подобных случаях. Параллельно в компании заявили, что рассматривают иски о защите деловой репутации к СМИ, которые называли Telega «шпионским» или «вредоносным» ПО без технической экспертизы или решения суда.

Марина Фещенко
