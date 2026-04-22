В Сургуте наказали школьника, сделавшего оскорбительное видео про учителей

Сотрудник полиции. Обложка © Life.ru

Сотрудник полиции. Обложка © Life.ru

В югорском Сургуте нашли и наказали школьника, который запостил в Сети оскорбительное короткое видео про своих учителей. Как пишет Mash, подростку не было и 14 лет, а потому его поставили на учёт в ПДН. Родителям же выписали штраф в пять тысяч рублей.

В Сети в целом стали появляться такие видео. Суть следующая: школьники показывают фото педагогов, под «хороших» крутят имена героев из сериала «Очень странные дела», а «плохих» — оскорбительные шутки, в том числе про родителей, а также лепят кривые маски.

После шумихи некоторые ученики начали сдаваться сами и ссылаются на то, что просто гнались за трендами. Однако новые ролики всё ещё появляются. Авторов вычислить сложно, так как аккаунты фейковые, а ролики быстро удаляют. Тем, кому уже исполнилось 14 лет, может грозить даже уголовная ответственность — если наберут пару административок.

«Это не игра!»: Володин жёстко ответил на школьные тренды с травлей учителей

Ранее на Сахалине подростки смонтировали ролик, в котором обвинили одного из школьных учителей в тяжком преступлении. В видео упоминались и другие педагоги. При этом утверждения оказались ложными.

Матвей Константинов
