Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с призывом к полному отказу от использования военной силы в акватории Каспийского моря. Его слова приводит «Sputnik Казахстан».

«Мы призываем все международные заинтересованные стороны поддержать усилия по сохранению этого уникального природного достояния», — сказал Токаев.

Он подчеркнул, что защита экосистемы Каспийского моря является первостепенной задачей для сохранения его экологического баланса и биоразнообразия.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Казахстан может остановить транзит нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба» из-за проблем с оплатой или техническими условиями. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге отказался комментировать эту информацию, посоветовав журналистам обратиться к профильным компаниям. Украина, в свою очередь, перекрыла южную ветку трубопровода с 27 января, и транзит до сих пор не восстановлен.