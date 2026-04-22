Токаев обратился к мировым державам с призывом исключить военную силу на Каспии
Токаев: Все заинтересованные стороны должны поддержать мир на Каспии
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с призывом к полному отказу от использования военной силы в акватории Каспийского моря. Его слова приводит «Sputnik Казахстан».
«Мы призываем все международные заинтересованные стороны поддержать усилия по сохранению этого уникального природного достояния», — сказал Токаев.
Он подчеркнул, что защита экосистемы Каспийского моря является первостепенной задачей для сохранения его экологического баланса и биоразнообразия.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Казахстан может остановить транзит нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба» из-за проблем с оплатой или техническими условиями. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге отказался комментировать эту информацию, посоветовав журналистам обратиться к профильным компаниям. Украина, в свою очередь, перекрыла южную ветку трубопровода с 27 января, и транзит до сих пор не восстановлен.
