22 апреля, 13:53

Токаев обратился к мировым державам с призывом исключить военную силу на Каспии

Токаев: Все заинтересованные стороны должны поддержать мир на Каспии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с призывом к полному отказу от использования военной силы в акватории Каспийского моря. Его слова приводит «Sputnik Казахстан».

«Мы призываем все международные заинтересованные стороны поддержать усилия по сохранению этого уникального природного достояния», — сказал Токаев.

Он подчеркнул, что защита экосистемы Каспийского моря является первостепенной задачей для сохранения его экологического баланса и биоразнообразия.

Каспий не высохнет: Учёный успокоил прогнозами об уровне моря
Каспий не высохнет: Учёный успокоил прогнозами об уровне моря

Ранее агентство Reuters сообщило, что Казахстан может остановить транзит нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба» из-за проблем с оплатой или техническими условиями. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге отказался комментировать эту информацию, посоветовав журналистам обратиться к профильным компаниям. Украина, в свою очередь, перекрыла южную ветку трубопровода с 27 января, и транзит до сих пор не восстановлен.

BannerImage
Наталья Демьянова
