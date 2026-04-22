Продавец в Европе пристыдил сбежавшего из РФ комика Романова за незнание языка

Стендап-комик Дмитрий Романов, сбежаший из РФ в Европу, поделился в своём Telegram-канале историей о том, как в Португалии местный продавец отчитал его из-за плохого владения языком.

«Меня недавно продавец рыбы в магазине отругал, что я уже два с половиной года живу в Португалии и до сих пор не говорю на португальском. Отругал на английском. И сказал, чтобы в следующий раз, когда приду, я говорил на португальском», — рассказал он.

Комментируя инцидент в соцсетях, комик подчеркнул, что относится к Португалии уважительно, однако не видит обязанности интегрироваться в местную среду. Португальский язык он не учит из-за неопределённости: Романов не уверен, что останется в этой стране навсегда.

Романов добавил, что если и возьмётся за изучение языка, то только из интереса, а не из чувства обязанности. Также он пообещал больше никогда не покупать рыбу у этого продавца.

Напомним, ранее Дмитрий Романов заявил, что получил вид на жительство в Португалии за две недели за счёт дочери. Он не хотел жить в Португалии, но в определённый момент ему понравилась Мадейра. Далее, по его словам, события стали складываться благоприятно: он получил временную защиту и успел подать документы на участие в программе налоговых льгот. Позднее на острове родилась дочь комика.