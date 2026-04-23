Франция не намерена передавать ядерное или стратегического оружия кому-либо. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на посольство Франции в РФ.

Париж не намерен выстраивать отдельную систему ядерного сдерживания ни вне собственных сил, ни в обход механизмов НАТО. В дипломатическом представительстве также отвергли заявления о возможной передаче вооружений другим государствам.

В посольстве подчеркнули, что предложения президента Франции Эмманюэля Макрона о диалоге с европейскими партнёрами по вопросам ядерной политики продолжают традиционную линию Франции. Дипломаты также прокомментировали встречу с Польшей 20 апреля в Гданьске. По их словам, речь шла о предварительных обсуждениях возможного сотрудничества в области вооружения.

А ранее вице-спикер парламента Словакии заявил, что передача Украине ядерного оружия подорвёт доверие к Западу и дестабилизирует всю международную систему безопасности. Поводом для заявления послужило недавнее высказывание Владимира Зеленского. Главарь киевского режима заявил, что хотел бы получить ядерное оружие в добавок к гарантиям безопасности для Украины.