Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 апреля, 02:20

На Западе призвали объявить посла Украины в Польше Бондара персоной нон грата

Василий Бондар. Обложка © Wikipedia / Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Издание Steigan потребовало объявить посла Украины в Польше Василия Бондара персоной нон грата. Причиной стали его попытки оправдать преступления Романа Шухевича — одного из лидеров Украинской повстанческой армии*. Автор публикации напоминает, что большинство среди более чем 100 тысяч мирных жителей, зверски убитых боевиками УПА-ОУН*, составляли женщины и дети.

«Любой, кто решительно защищает виновных в этом преступлении — особенно главу УПА* Шухевича — должен ненавидеть поляков. Если так Боднар относится к ним, а похоже, что это так, его следует объявить персоной нон грата», — говорится в публикации.

Автор материала убеждён, что человеку, открыто пропагандирующему нацистские взгляды, не место в Европе.

«Говорю как друг»: Глава МИД Польши указал Украине на её неготовность к ЕС
Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш жёстко раскритиковал Василия Боднара после его высказываний о Романе Шухевиче и Степане Бандере. По данным польских и российских СМИ, речь шла о словах дипломата о том, что он не считает их преступниками. В ответ Косиняк-Камыш заявил, что «абсолютно не согласен» с такой позицией.

* Запрещённые в России экстремистские организации.

Виталий Приходько
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar