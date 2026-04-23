Возле отеля в шотландском Стратпеффере обнаружили тело 63-летнего туриста

В шотландском курортном городе Стратпеффер произошла трагедия. Как сообщает портал Daily Record, пожилой мужчина, приехавший на отдых, был обнаружен без признаков жизни в нескольких метрах от отеля, в котором он проживал.

Экстренные службы прибыли на место вечером в понедельник, 20 апреля. Медики констатировали смерть 63-летнего туриста. Полицейские, осмотрев место происшествия, не выявили никаких подозрительных обстоятельств.

В то же время журналисты выяснили, что незадолго до гибели мужчина поссорился с группой молодых людей в торговом районе Square Shopping, расположенном неподалёку от гостиницы. Об инциденте уже проинформировали Королевскую прокуратуру. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

