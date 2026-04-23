В США сообщили о распространении агрессивных прыгающих червей

Распространение агрессивных инвазивных червей зафиксировали в США. Это произошло в штате Колорадо, сообщили в местном министерстве сельского хозяйства.

«Предотвращение распространения прыгающего червя в Колорадо имеет критическое значение для защиты здоровых почв и местных растений нашего штата», — заявил директор отдела растениеводства в министерстве сельского хозяйства Колорадо Вондирад Гебру.

По данным властей, речь идёт об азиатском «прыгающем черве», которого также называют «сумасшедшим» или «змеиным». Он живёт один сезон и погибает при наступлении холодов, однако за короткое время активно разрушает верхний слой почвы. В ведомстве отметили, что этот вид быстро потребляет органические вещества на поверхности. Это приводит к разрушению слоя, который обеспечивает питание растений и поддерживает экосистему.

В период активности такие черви повреждают корневую систему и ускоряют высыхание почвы. При этом возникает эффект, при котором питательные вещества формально присутствуют, но становятся недоступными для растений. В министерстве подчеркнули, что на данный момент эффективных способов борьбы с этим видом не существует. Основной задачей остаётся сдерживание распространения.

