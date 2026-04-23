В школе Нового Уренгоя задержали подростка с ножом

В школе Нового Уренгоя произошел опасный инцидент. Ученик попытался пронести в здание холодное оружие, но был вовремя остановлен, пишет Ura.ru.

Сотрудники охраны сработали оперативно и пресекли возможную агрессию ещё на входе. Благодаря бдительности персонала никто из детей или педагогов не пострадал.

О случившемся стало известно экстренным службам. Правоохранительные органы оперативно прибыли на место происшествия для выяснения обстоятельств случившегося.

Региональное управление Следственного комитета по ЯНАО уже начало доследственную проверку. Правоведы рассматривают дело по статье «Хулиганство».

Сейчас с подростком, попытавшимся совершить противоправные действия, и его родителями беседуют социальные педагоги. Семьей занимаются сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних, которые установят причины столь радикального поступка.

Ранее на Урале школьник выстрелил из пневматического пистолета в голову однокласснице. Всё произошло в посёлке Зайково Ирбитского района, 13-летний мальчик пошёл на это из личной неприязни.