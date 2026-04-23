23 апреля, 05:52

Всё по расписанию: На Байконуре установили ракету для нового полёта к МКС

На Байконуре подготовили к пуску ракету «Союз-2.1а». Обложка © Роскосмос / Космический центр «Южный»

На космодроме Байконур завершились подготовительные работы с ракетой-носителем «Союз-2.1а». Аппарат, оснащённый грузовым кораблём «Прогресс МС-34», уже прошел сборку и готов к предстоящему полёту.

Представители Роскосмоса подтвердили, что специалисты выполнили транспортировку изделия к месту запуска.

«Ракете вывезли и установили в вертикальное положение на стартовом комплексе», — уточнили в ведомстве.

Теперь инженерам предстоит провести финальные проверки систем перед заправкой топливом. Обслуживающий персонал приступил к подключению коммуникаций, необходимых для обеспечения безопасности и штатного функционирования всех узлов.

Запуск грузовика намечен на 26 апреля. Миссия направлена на доставку необходимых припасов, оборудования и расходных материалов для обеспечения жизнедеятельности экипажа орбитальной станции.

NASA показало видео приводнения лунной миссии «Артемида-2»
NASA показало видео приводнения лунной миссии «Артемида-2»

Ранее стало известно, что Джайред Айзекман намерен посетить Байконур, чтобы засвидетельствовать пилотируемый запуск российского корабля. Отмечается, что он состоится не ранее июля текущего года. В рамках старта астронавт NASA Анил Менон отправится к МКС в свой первый полёт. Он полетит на борту корабля «Союз МС-29» вместе с космонавтами «Роскосмоса» Петром Дубровым и Анной Кикиной.

Оксана Попова
