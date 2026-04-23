Всё по расписанию: На Байконуре установили ракету для нового полёта к МКС

На космодроме Байконур завершились подготовительные работы с ракетой-носителем «Союз-2.1а». Аппарат, оснащённый грузовым кораблём «Прогресс МС-34», уже прошел сборку и готов к предстоящему полёту.

Представители Роскосмоса подтвердили, что специалисты выполнили транспортировку изделия к месту запуска.

«Ракете вывезли и установили в вертикальное положение на стартовом комплексе», — уточнили в ведомстве.

Теперь инженерам предстоит провести финальные проверки систем перед заправкой топливом. Обслуживающий персонал приступил к подключению коммуникаций, необходимых для обеспечения безопасности и штатного функционирования всех узлов.

Запуск грузовика намечен на 26 апреля. Миссия направлена на доставку необходимых припасов, оборудования и расходных материалов для обеспечения жизнедеятельности экипажа орбитальной станции.

Ранее стало известно, что Джайред Айзекман намерен посетить Байконур, чтобы засвидетельствовать пилотируемый запуск российского корабля. Отмечается, что он состоится не ранее июля текущего года. В рамках старта астронавт NASA Анил Менон отправится к МКС в свой первый полёт. Он полетит на борту корабля «Союз МС-29» вместе с космонавтами «Роскосмоса» Петром Дубровым и Анной Кикиной.