В аэропорту Пензы ввели временные ограничения
В аэропорту Пензы временно ограничили приём и отправку воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорт Пенза: ведены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.
Ранее в Ростовской области ночью была отражена атака беспилотников. Силы противовоздушной обороны уничтожили около двух десятков дронов, которые пытались атаковать территорию региона. Работа ПВО велась сразу над несколькими районами области.
