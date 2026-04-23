Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Два поезда столкнулись в Дании, несколько человек пострадали

Обложка © Nordsjællands Politi

В Дании произошло столкновение двух поездов, в результате которого пострадали люди. Инцидент случился в районе населённого пункта Кагеруп на севере острова Зеландия. Об этом сообщает агентство Ritzau.

По предварительным данным, столкнулись два железнодорожных состава в пределах муниципалитета Грибсков. Количество пострадавших пока не уточняется, также не раскрывается характер полученных травм. На место аварии прибыли экстренные службы и полиция, начато разбирательство обстоятельств случившегося.

Правоохранительные органы подтвердили, что инцидент находится на стадии расследования. Из-за происшествия участок железной дороги был закрыт на неопределённый срок, движение поездов приостановлено. Дополнительная информация о причинах столкновения и состоянии пострадавших пока не публикуется.

Ранее поезд с делегацией молдавских чиновников и дипломатов остановился в пути из-за технической неисправности локомотива. Состав следовал к участку железной дороги с европейской колеёй, где планировалось открытие обновлённой инфраструктуры. Во время движения произошёл отказ тягового локомотива, из-за чего поезд пришлось остановить.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
