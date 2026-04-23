Сибирячка погибла после падения с 4-го этажа, близкие винят её сожителя

В Новосибирске 46-летняя Евгения скончалась после падения с четвёртого этажа. Её родные и подруги уверены: она пыталась спастись бегством от сожителя, который годами её избивал.

Инцидент произошёл в октябре 2025 года в съёмной квартире. Как выяснили коллеги из KP.ru, женщина выжила, но получила разрыв кишечника и перелом таза, почти две недели провела в реанимации, а позже призналась близкой подруге: её избивал и насильно удерживал Андрей — знакомый со свадьбы друзей в 2024 году.

По словам подруги, мужчина запрещал Евгении выходить на работу, оскорблял, неоднократно поднимал руку. В мае у неё обнаружили трещину в ребре. Андрей не скрывал, что применяет силу, но женщина не писала заявления, поскольку обещала ему этого не делать.

Когда пострадавшая попыталась уйти, ухажёр начал угрожать её родственникам и преследовать. Вернувшись в родной Белово к матери, она выпрыгнула с первого этажа и босиком сбежала к сестре — но мужчина силой увёз её обратно в Новосибирск. Избиения продолжились. В день трагедии, 16 октября, Андрей звонил подруге с телефона Евгении и требовал забрать женщину, угрожая в противном случае выбросить её из окна.

После падения Евгения перенесла множество операций, кому, остановку сердца, полгода пролежала в больнице с пролежнями и пневмонией, но в апреле скончалась. Андрей так и не вернул родственникам её личные вещи и мобильник.

«В полиции сказали: когда она придёт в себя, тогда и опросим. Но этого не случилось. В итоге основной версией сделали, что она напилась и сама выпала. Даже квартиру никто не осмотрел», — возмущается подруга.

Родственники погибшей намерены добиваться наказания для Андрея. В ГУ МВД по Новосибирской области ход дела не комментируют.

Недавний рейд в Нижнем Новгороде по пресечению деятельности притона на улице Грузинской едва не обернулся бедой — одна из находившихся там девушек попыталась ускользнуть от стражей порядка через оконный проём. На опубликованных кадрах видно, как оперативники втаскивают её обратно в помещение, а женщина отчаянно упирается, очевидно рассчитывая сигануть вниз и скрыться.