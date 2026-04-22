22 апреля, 14:39

В Калининграде умерла 14-летняя девочка, выпавшая из окна гимназии

Выпавшая из окна гимназии в Калининграде 14-летняя девочка умерла в больнице. Министерство образования региона подтвердило факт происшествия и начало проверку обстоятельств случившегося.

«К сожалению, ученицу не удалось спасти, медики сделали всё возможное, но девочка была в крайне тяжёлом состоянии. Семье будет оказана необходимая помощь», — говорится в комментарии ведомства.

Трагедия разыгралась, когда девочка отлучилась в туалет во время учебного занятия. Падение произошло с высоты четвёртого этажа.

Напомним, ранее стало известно, что в Калининграде ученица восьмого класса выпала из окна 32-й гимназии. На месте происшествия работали бригады скорой помощи и сотрудники полиции. Сообщалось, что девочку доставили в больницу.

Наталья Демьянова
