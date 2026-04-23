Женщина расправилась с 93-летним мужем одним ударом вазой

В США 58-летнюю женщину обвиняют в убийстве 93-летнего супруга. По версии следствия, смертельный удар был нанесён во время семейного конфликта. Об этом сообщило издание WBTV.

Инцидент произошёл 9 апреля в городе Солсбери, штат Северная Каролина. Женщина сама позвонила в экстренные службы ночью и сообщила, что её муж лежит на полу в крови. Прибывшие полицейские обнаружили в доме следы сильного кровопролития и разбитую вазу, которую следствие рассматривает как возможное орудие нападения.

По предварительной версии, конфликт между супругами перерос в ссору, в ходе которой был нанесён удар по голове. Пострадавшего госпитализировали с тяжёлой черепно-мозговой травмой, однако спустя несколько дней он скончался в больнице.

Изначально женщине предъявили обвинение в нападении при отягчающих обстоятельствах, но позже дело переквалифицировали на убийство. После пересмотра обвинения подозреваемая была повторно арестована и сейчас содержится в тюрьме без права выхода под залог.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области расследуется уголовное дело о гибели 34-летнего мужчины, произошедшей в результате семейного конфликта. Во время ссоры, произошедшей в состоянии алкогольного опьянения, женщина повалила супруга на пол, зафиксировала его и перекрыла доступ воздуха, заткнув рот тканью. Мужчина длительное время оставался в таком положении и скончался от удушья.