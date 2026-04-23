Конец «детским» покатушкам: в Подмосковье запретили продавать бензин подросткам

Подмосковье вводит запрет на продажу бензина несовершеннолетним с 1 сентября 2026 года. Мособлдума объясняет это мерами безопасности, связанными с использованием подростками питбайков и квадроциклов.

«Принятый закон вводит прямой запрет на продажу бензина, дизельного топлива, газа и смазочных материалов лицам, не достигшим 18 лет. Исключение сделано только для подростков, имеющих официальное право управления мопедами или лёгкими мотоциклами, при предъявлении водительского удостоверения. Продавец на АЗС будет обязан проверять документы, а в случае сомнений в возрасте покупателя — отказывать в отпуске топлива», — сообщила пресс-служба регионального правительства.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что это важный шаг для безопасности на дорогах, особенно для детей, поскольку статистика ДТП с участием подростков на такой технике вызывает беспокойство. Он подчеркнул, что питбайки и квадроциклы не подходят для дорог общего пользования, но их популярность растет, что ведет к увеличению аварийности. Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года, после чего в КоАП Московской области появится ответственность для продавцов топлива, нарушающих запрет.

Ранее стало известно, что умные камеры начали фиксировать самокаты и велосипеды на проезжей части в Москве. Столичные умные камеры теперь могут распознавать проведение дорожных работ, а также факты выезда на проезжую часть водителей электровелосипедов и электросамокатов.