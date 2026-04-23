Путин и Жапаров 23 апреля проведут длительные переговоры в Кремле
Обложка © ТАСС / Алексей Даничев
Президент России Владимир Путин 23 апреля проведёт в Кремле встречу с лидером Киргизии Садыром Жапаровым. О предстоящих переговорах сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, Жапаров прибудет в Москву с кратким рабочим визитом. Лидеры сначала пообщаются отдельно, а затем продолжат разговор за рабочим обедом.
В Кремле ожидают, что общение будет «полноформатным и длительным». Песков также назвал этот день важным для российско-кыргызстанских отношений. Для Москвы и Бишкека такие контакты — часть регулярного политического диалога. В конце марта президенты уже обсуждали по телефону двустороннее сотрудничество и совместные проекты.
