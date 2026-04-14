В Киргизии опровергли сообщения о планах убрать русскоязычные названия сёл

В Киргизии опровергли сообщения о том, что власти собрались массово менять русскоязычные названия населённых пунктов. Как пояснил президент Садыр Жапаров, речь идёт не о новой волне переименований, а, наоборот, о предложении временно их остановить.

По словам Жапарова, он выступил с инициативой ввести временный запрет на переименование сёл и городов. Отдельно он также высказался против того, чтобы населённым пунктам массово присваивали имена исторических личностей Киргизии.

Поводом для обсуждения стали публикации о том, что в стране якобы собираются избавляться от русскоязычных топонимов. Власти теперь подчёркивают: эта трактовка не соответствует сути инициативы.

При этом тема переименований для Киргизии не новая. Местные СМИ ранее сообщали, что в последние годы в стране уже меняли названия ряда сёл и айыльных аймаков, в том числе Военно-Антоновки и Семёновки.