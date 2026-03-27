В Кремле рассказали о разговоре Путина с президентом Киргизии Жапаровым
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Собеседники затронули ключевые пункты двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам реализации совместных инициатив в области экономики и торговли.
В Кремле подчеркнули, что стороны настроены на углубление взаимодействия. Это касается и текущего председательства Киргизии в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«Условлено о продолжении личных контактов», — добавили в пресс-службе.
Ожидается, что график встреч лидеров двух стран будет сформирован в ближайшее время. Детали новых совместных проектов стороны пока не раскрывают.
Ранее Киргизия пригрозила засудить ЕС в случае санкций за торговлю с Россией. В правительстве республики пояснили, что Бишкек принимает все меры для соблюдения ограничений, однако Брюссель не объяснил, как именно это делать.
