Киргизия пригрозила засудить ЕС в случае санкций за торговлю с Россией

Киргизия пригрозила подать в суд на ЕС в случае введения санкций из-за торговли с Россией. Первый зампред правительства республики Данияр Амангельдиев пояснил, что Бишкек принимает все меры для соблюдения ограничений, однако Брюссель не объяснил, как именно это делать.

«Если такое решение будет принято, мы будем готовы оспорить его в суде», — сказал Амангельдиев в интервью Financial Times.

По его словам, чтобы следовать правилам, сперва их эти самые нормы нужно прописать, однако они до сих пор никем не сформулированы.