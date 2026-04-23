Легендарный актёр Джек Николсон впервые за долгое время появился на публике. Это произошло в день его 89-летия, который он отметил накануне. Кадры распространились в социльных сетях.

Джек Николсон удивил поклонников в свой день рождения.

Артист, страдающий от деменции, вышел к поклонникам у отеля. Его редкое появление вызвало активную реакцию фанатов. По словам очевидцев, Николсон выглядел бодро, общался с собравшимися и улыбался. Также он раздавал автографы.

