Научный центр на Шпицбергене могут назвать в память об Артуре Чилингарове

Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев выступил с предложением увековечить память известного исследователя полярных широт. Он обратился к главе государства с инициативой дать особое название научному объекту, расположенному на архипелаге Шпицберген.

«Прошу присвоить научно-образовательному центру на архипелаге Шпицберген имя знаменитого исследователя Арктики Артура Николаевича Чилингарова», — озвучил просьбу заместитель председателя правительства.

Свое обращение политик сделал во время рабочего совещания, посвященного вопросам развития арктических территорий. В обсуждении приняли участие члены кабинета министров, курирующие северные регионы страны.

Предложение связано с выдающимся вкладом покойного ученого в изучение региона. Артур Чилингаров посвятил свою жизнь экспедициям и защите интересов России в высоких широтах, став символом освоения севера для многих поколений исследователей.

Теперь решение по данному вопросу остается за Владимиром Путиным. В случае одобрения, официальное название учреждения будет изменено в ближайшее время, что позволит сохранить память о легендарном полярнике в одном из самых стратегически значимых для РФ мест.

Ранее в учебных заведениях ФСБ произошло знаковое переименование. Академия ФСБ России получила имя Феликса Эдмундовича Дзержинского. Соответствующий указ подписан президентом Владимиром Путиным.