«Железный Феликс» вернулся: Путин возвращает Академии ФСБ историческое имя спустя 30 лет
В учебных заведениях ФСБ произошло знаковое переименование. Академия ФСБ России получила имя Феликса Эдмундовича Дзержинского. Соответствующий указ подписан президентом Владимиром Путиным.
Это решение возвращает вузу историческую справедливость. Академия была создана в 1992 году на базе Высшей школы КГБ СССР, которая носила имя Дзержинского с 1962 года. Однако после распада Союза приставку «имени Дзержинского» из названия убрали.
Теперь, спустя более чем 30 лет, легендарное имя возвращается в официальный обиход.
Для сотрудников и ветеранов ведомства это решение имеет особое символическое значение. Феликс Дзержинский считается основоположником советских органов госбезопасности, и его имя до сих пор является символом несгибаемой воли и верности долгу.
