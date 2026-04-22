«Железный Феликс» вернулся: Путин возвращает Академии ФСБ историческое имя спустя 30 лет

В учебных заведениях ФСБ произошло знаковое переименование. Академия ФСБ России получила имя Феликса Эдмундовича Дзержинского. Соответствующий указ подписан президентом Владимиром Путиным.

Это решение возвращает вузу историческую справедливость. Академия была создана в 1992 году на базе Высшей школы КГБ СССР, которая носила имя Дзержинского с 1962 года. Однако после распада Союза приставку «имени Дзержинского» из названия убрали.

Теперь, спустя более чем 30 лет, легендарное имя возвращается в официальный обиход.

Для сотрудников и ветеранов ведомства это решение имеет особое символическое значение. Феликс Дзержинский считается основоположником советских органов госбезопасности, и его имя до сих пор является символом несгибаемой воли и верности долгу.

Ранее Life.ru писал, что казачий клуб «Атаман» из Наро-Фоминска стал вторым на премии «Служение». Коллектив занял почётное второе место во Всероссийской муниципальной премии «Служение» в номинации «Профессиональные кадры — будущее муниципалитета».