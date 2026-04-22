22 апреля, 07:50

«Железный Феликс» вернулся: Путин возвращает Академии ФСБ историческое имя спустя 30 лет

Путин подписал указ о присвоении Академии ФСБ имени Дзержинского

Обложка © Life.ru

В учебных заведениях ФСБ произошло знаковое переименование. Академия ФСБ России получила имя Феликса Эдмундовича Дзержинского. Соответствующий указ подписан президентом Владимиром Путиным.

Это решение возвращает вузу историческую справедливость. Академия была создана в 1992 году на базе Высшей школы КГБ СССР, которая носила имя Дзержинского с 1962 года. Однако после распада Союза приставку «имени Дзержинского» из названия убрали.

Теперь, спустя более чем 30 лет, легендарное имя возвращается в официальный обиход.

Для сотрудников и ветеранов ведомства это решение имеет особое символическое значение. Феликс Дзержинский считается основоположником советских органов госбезопасности, и его имя до сих пор является символом несгибаемой воли и верности долгу.

ФСБ рассекретила архив об убийстве советских военнопленных нацистами
ФСБ рассекретила архив об убийстве советских военнопленных нацистами

Дарья Денисова
