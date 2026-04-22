Герой СВО воспитывает будущее России: Молодёжный казачий клуб «Атаман» признан одним из лучших в стране

Молодёжный казачий клуб «Атаман» из подмосковного Наро-Фоминска вошёл в число лучших проектов страны. Коллектив занял почётное второе место во Всероссийской муниципальной премии «Служение» в номинации «Профессиональные кадры — будущее муниципалитета». Об этом сообщили в Telegram-канале общества.

Клуб возглавляет 23-летний ветеран специальной военной операции, кавалер ордена Мужества Денис Анищенко. Вернувшись с фронта, казак Центрального казачьего войска посвятил себя воспитанию подрастающего поколения.

Номинация, в которой победил проект, объединяет инициативы по формированию современной кадровой политики на местах. Речь идёт о привлечении специалистов, развитии наставничества и внедрении передовых образовательных программ.

Премия «Служение» учреждена по поручению президента Владимира Путина в 2023 году. Её цель — повысить престиж муниципальной работы и объединить местное сообщество по всей стране. Организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке Администрации Президента РФ.

