22 апреля, 06:12

Герой СВО воспитывает будущее России: Молодёжный казачий клуб «Атаман» признан одним из лучших в стране

Казачий клуб «Атаман» из Наро-Фоминска стал вторым на премии «Служение»

Обложка © Telegram / Всероссийское Казачье Общество

Молодёжный казачий клуб «Атаман» из подмосковного Наро-Фоминска вошёл в число лучших проектов страны. Коллектив занял почётное второе место во Всероссийской муниципальной премии «Служение» в номинации «Профессиональные кадры — будущее муниципалитета». Об этом сообщили в Telegram-канале общества.

Клуб возглавляет 23-летний ветеран специальной военной операции, кавалер ордена Мужества Денис Анищенко. Вернувшись с фронта, казак Центрального казачьего войска посвятил себя воспитанию подрастающего поколения.

Номинация, в которой победил проект, объединяет инициативы по формированию современной кадровой политики на местах. Речь идёт о привлечении специалистов, развитии наставничества и внедрении передовых образовательных программ.

Премия «Служение» учреждена по поручению президента Владимира Путина в 2023 году. Её цель — повысить престиж муниципальной работы и объединить местное сообщество по всей стране. Организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке Администрации Президента РФ.

Путин вручил премию «Служение» директору школы из Калужской области Филонову
Ранее мэр Казани Метшин победил в премии «Служение» с проектом о единстве. Его кандидатуру выбрали на Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России». Награду градоначальнику столицы Татарстана вручила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Проект из Казани участвовал в номинации «Единство народов России — сила страны».

Дарья Денисова
