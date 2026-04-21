Мэр Казани Метшин победил в премии «Служение» с проектом о единстве

Мэр Казани Ильсур Метшин стал победителем Всероссийской муниципальной премии «Служение» с проектом «Казань. Единство в многообразии». Его кандидатуру выбрали на Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России».

Награду градоначальнику столицы Татарстана вручила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Проект из Казани участвовал в номинации «Единство народов России — сила страны».

Эта номинация стала главной в текущем году. Она была учреждена в рамках объявленного в России Года единства народов.

На церемонии вручения премии «Служение» президент Владимир Путин заявил, что именно представители муниципалитетов являются для граждан лицом всей публичной власти. По словам главы государства, на местах формируется вера в завтрашний день и создаётся опора для движения вперёд.