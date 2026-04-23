Geely отзовёт более 17 тысяч авто в России из-за дефекта топливного бака

Российское представительство Geely Джили-Моторс" объявило об отзыве 17,6 тысячи автомобилей Emgrand, проданных в стране с ноября 2023 по сентябрь 2025 года. Причина – возможная деформация топливного бака. Росстандарт подтвердил информацию, уточнив, что отзыву подлежат 17 590 машин с указанными в приложении VIN-номерами.

«При долговременной работе двигателя и в крайне редких случаях топливный бак может деформироваться, компоненты топливного насоса могут касаться внутренней поверхности бака и, как следствие, деформировать или повредить его», — уточнили в Росстандарте.

