23 апреля, 15:18

Geely отзовёт более 17 тысяч авто в России из-за дефекта топливного бака

Российское представительство Geely Джили-Моторс" объявило об отзыве 17,6 тысячи автомобилей Emgrand, проданных в стране с ноября 2023 по сентябрь 2025 года. Причина – возможная деформация топливного бака. Росстандарт подтвердил информацию, уточнив, что отзыву подлежат 17 590 машин с указанными в приложении VIN-номерами.

«При долговременной работе двигателя и в крайне редких случаях топливный бак может деформироваться, компоненты топливного насоса могут касаться внутренней поверхности бака и, как следствие, деформировать или повредить его», — уточнили в Росстандарте.

Не хочешь покупать — арендуй: АвтоВАЗ запустил подписки на автомобили Lada
Ранеее Life.ru сообщал, что АвтоВАЗ запустит масштабное обновление производственных мощностей в мае. Для проведения модернизации на предприятии решили использовать дни единого корпоративного отпуска.

Больше новостей о машинах, технологиях и дорогах — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.

Наталья Демьянова
