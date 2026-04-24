Более 74% россиян доверяют Путину

Абсолютное большинство граждан России сохраняют доверие к главе государства. Согласно свежим данным опроса «Фонда общественного мнения» (ФОМ), 74,6% респондентов заявили, что верят президенту Владимиру Путину. Недоверие высказали лишь 20,7%.

Работу национального лидера на посту председателя одобряют 70,1% опрошенных. Противоположной позиции придерживаются 19%. Эти цифры практически не изменились по сравнению с аналогичными замерами прошлых месяцев, что говорит о стабильности общественных настроений.

Что касается деятельности правительства, её одобряют 41,1% При этом 54,6% россиян сказали, что доверяют премьер-министру Михаилу Мишустину. Кабинет министров продолжает пользоваться поддержкой примерно половины населения.

Ранее россияне рассказали, на какие темы точно не будут шутить. По данным социологов, большинство высказалось против затрагивания тем здоровья или вооружённых сил.