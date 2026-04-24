24 апреля, 09:09

Россия и Украина проведут обмен пленными 24 апреля

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Россия и Украина 24 апреля проведут очередной обмен военнопленными, заявил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, участвующий в парламентской координационной группе по вопросам СВО. Об этом сообщает РБК.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова планирует обсудить ситуацию с верховным комиссаром ООН. Встреча пройдёт по видеосвязи, одной из тем станут сообщения о пытках российских пленных.

Мирошник назвал Беларусь ключевым звеном в обмене пленными между РФ и Украиной

Предыдущая процедура состоялась 11 апреля. Тогда стороны передали друг другу по 175 человек, а посредником выступили Объединённые Арабские Эмираты. Накануне Москва также передала украинской стороне 1000 тел погибших военнослужащих. В ответ Киев направил 41 тело.

