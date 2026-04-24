Певица Тамара Гвердцители включила Россию в топ любимых мест для выступлений

Советская, российская и грузинская эстрадная певица Тамара Гвердцители назвала Россию, Грузию, Израиль и США своими любимыми местами для выступлений. Об этом она сообщила в интервью RTVI.

«У всех — и людей, и публики — есть своя энергетика. Конечно, там, где тебя тепло встречают. Это Грузия, Россия, Израиль, Америка — это мои любимые места, в которые я приезжаю и даю концерты», — сказала артистка.

Она добавила, что публика бывает «немножко беспощадна», но именно её любовь помогает двигаться дальше.

